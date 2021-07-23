Расширять хабаровскую больницу №11 начнут в 2022 году

К учреждению прикреплено порядка 300 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый корпус стационара больницы №11 начнут строить в Хабаровске в следующем году. Сейчас идет разработка задания на проектирование и строительства. Современный корпус появится в пределах улиц Краснореченской и Рокоссовского. Построить объект планируют к 2024 году.

- В этой больнице я был, это тяжелое зрелище. Обязательно построим, есть план и договоренность. По концессионному соглашению построим новую больницу и поликлинику. По такой программе краевой бюджет серьезно экономит деньги, а также средства налогоплательщиков, более того, строительство проходит быстрее, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора края.

Строить объект планируют в два этапа. Сперва появятся стационары хирургического профиля на 180 коек, лечебно-диагностические, хозяйственные подразделения, вспомогательные службы. На втором этапе построят терапевтические отделения на 440 коек.

Отметим, что сейчас службы больницы №11 разбросаны по микрорайону. К учреждению прикреплено порядка 300 тысяч человек.