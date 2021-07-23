Амурский тигр разорвал собаку в Хабаровском крае

Полосатый зверь отмечается в селе Елабуга Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Три конфликта между дикими животными и человеком зарегистрированы за прошедшую неделю в Хабаровском крае. В последнее время люди чаще всего сталкиваются с медведями. В этот раз в сводках фигурирует амурский тигр.

Полосатый зверь отмечается в селе Елабуга. Редкий кот несколько дней патрулировал дома, которые находятся на окраине. 18 июля тигр перешел в наступление и атаковал собаку, которая жила не в вольере и могла гулять когда хочет и где хочет. Пес убит, тигр сбежал.

Еще две конфликтные ситуации связаны с бурыми медведями. 17 июля, по сообщению минприроды Хабаровского края, косолапый пришел в поселок Солнечный. 19 июля медведя видели в Николаевском районе.

- Подготовлено распоряжение о регулировании численности охотничьих ресурсов в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края, - добавили в ведомстве.