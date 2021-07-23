Сельский вор обокрал две квартиры почти на 150 тысяч рублей в Хабаровском крае

Парень проникал в жилища через форточку, взламывал дверь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Бриакан в марте прошлого года орудовал воришка, который забирался в квартиры и забирал все самое ценное. Парень проникал в жилища через форточку, взламывал дверь. 24-летнй местный житель продавал краденное, а деньги тратил по своему усмотрению.

Первой жертвой стал местный житель, к которому парень забрался через оконный проем веранды. С собой он прихватил ноутбук, мобильный телефон, ювелирные украшения. Ущерб оценили в 100 тысяч рублей.

Вторым на очереди стал другой мужчина, к которому воришка забрался, взломав запорное устройство двери. Добычей парня стали 47 тысяч рублей. Гулял местный житель недолго – его задержала полиция.

- Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по статье «Кража и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии – поселении, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Приговор вступил в законную силу.