Пенсионеру грозит колония за выращивание конопли для кроликов в ЕАО

В доме оперативники нашли еще один килограмм марихуаны Фото: УМВД России по ЕАО

Пенсионер из ЕАО стал фигурантом двух уголовных дел. Живет ничем не примечательный мужчина в селе Найфельд. На участок к нему заглянули оперативники и нашли запрещенный «клад».

Пенсионер, по данным полицейских, хранил 953 куста конопли с признаками культивации. В доме оперативники нашли еще один килограмм марихуаны. Полицейским 61-летний селянин сказал, что запрещенное растение он выращивал не для себя, а для кроликов. Пенсионер якобы прочитал в интернете, что конопля повышает у зверьков аппетит.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства …» и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по ЕАО.

Максимальное наказание - до десяти лет колонии.