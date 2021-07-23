Художники Хабаровска поддержали российскую олимпийскую сборную

Хабаровск активно включился во флешмоб #wewillROCyou.

Хабаровск активно включился во флешмоб #wewillROCyou. Из интернета хештег перенесли в городское пространство. Его можно заметить на фасадах домов, заборах и тротуарах. Своеобразное граффити наносят местные художники.

Одни скажут - вандализм или хулиганство, другие уверены - любая поддержка нашей сборной на Олимпиаде важна как никогда. Ведь из-за введенных в отношении России санкций наши спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом. На играх они будут представлены как Russian Olympic Committee. Таким образом, игра слов #wewillROCyou - призыв российских болельщиков к спортсменам не сдаваться и показать всю силу нашего спорта.

Присоединиться к флешмобу могут все желающие. Записывайте подбадривающие обращения в адрес наших спортсменов, публикуйте их в ваших аккаунтах и страницах в социальных сетях и ставьте хештег #wewillROCyou.