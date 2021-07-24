Коронавирус в Хабаровском крае: скончались еще 7 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае за сутки скончались семь человек. В последние дни статистика по летальным исходам растет. Всего в регионе коронавирус был выявлен еще у 332 человек. В столице края из них - 263, что заметно превышает показатели начала недели, об этом сообщили в минздраве Хабаровского края.

- За сутки выздоровели 263 человек. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, 15 - на ИВЛ. В больницах региона развернуто 2027 коек для ковид-больных. Свободны 540, - рассказали в ведомстве.

На втором месте по числу заболевших находится Вяземский район (35), на третьем Хабаровский (22), в Охотском районе 17 новых пациентов, в Комсомольске - 12, пять человек заболели в Верхнебуреинском районе, двое в Нанайском и по одному в Солнечном и Ульчском.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 232 935 человек. Из них 158 063 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 875 случаев коронавируса:

56 900 человек выздоровело;

5384 находятся на лечении (1487 в стационаре, амбулаторно 3897);

591 человек скончался.

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