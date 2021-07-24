Логистический центр «Почты России» открылся в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Вблизи аэропорта Хабаровск имени Г.И. Невельского открылся новый логистический центр «Почты России». Он станет одним из ключевых объектов Дальневосточного федерального округа. В нем будет обрабатываться почта для Хабаровского края, Амурской области и ЕАО, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Мы со своей стороны сделали все, чтобы этот терминал был запущен в срок, чтобы он был подключен ко всем сетям, мы это контролировали весь прошедший год. Для нас это большое событие. Здесь будут работать хабаровчане, создается более 700 рабочих мест. Это полезно для развития экономики, - отметил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Строительство второго в стране хаба, созданного в рамках проекта «Национальные логистические технологии», обошлось в 2,3 миллиарда рублей. Фото: Правительство Хабаровского края

Строительство второго в стране хаба, созданного в рамках проекта «Национальные логистические технологии», обошлось в 2,3 миллиарда рублей. Терминал включает в себя зону сортировки посылок, мелких пакетов и писем, склад для сбора и хранения интернет-заказов, место авиа-обмена и зону службы авиационной безопасности. Многие процессы были автоматизированы.

- Очень важно и дальше наращивать инвестиции в логистику, потому что это комфорт и качество жизни людей по всей стране, это успех наших предприятий, работающих как на российском, так и на глобальном рынке. И мы не просто так находимся здесь – этот центр, крупнейший на Дальнем Востоке, становится якорным. Абсолютно логично, что он находится в Хабаровске, - подчеркнул помощник Президента РФ, председатель совета директоров АО «Почти России» Максим Орешкин.

К концу года планируется нарастить мощность терминала до 14 миллионов отправлений в месяц.

К концу года планируется нарастить мощность терминала до 14 миллионов отправлений в месяц. Фото: Правительство Хабаровского края

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