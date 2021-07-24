Молодежь с севера Хабаровского края обучат навыкам поисковиков Фото: Правительство Хабаровского края

Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет из северных районов края сможет приобщиться к поисковой деятельности. Региональное отделение «Поискового движения России» приступило к реализации нового проекта «Поиск-khv: новые горизонты», на который оно получило почти 3 миллиона в виде гранта, сообщили в правительстве Хабаровского края.

– Цель проекта – привлечь молодежь северных территорий края к поисковой деятельности. Для ребят это отличная возможность освоить новые навыки, заняться интересным делом, лучше узнать и сохранить для будущих поколений историю своей малой Родины. К реализации проекта мы уже приступили. На днях открыли «Школу поисковика» в Николаевске-на-Амуре, – сообщил председатель Хабаровского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Никита Кобзев.

Участники квестов узнают, как работать с металлоискателями, пинпоинтерами и другими поисковыми приборами, Фото: Правительство Хабаровского края

На средства гранта планируется открыть школы движения и создать поисковые отряды и в других районах края, а также купить поисковое и туристическое оборудование. Участников поискового движения ждут также квесты, экскурсии и летний лагерь «Школа поисковика».

– Участники квестов по деятельности поискового движения – более 500 человек – в игровой форме узнают, как работать с металлоискателями, пинпоинтерами и другими поисковыми приборами, увидят собственными глазами, как производить эксгумацию останков на примере учебного макета и многое другое. А благодаря профильной смене, которая пройдет в формате туристического похода в селе Красное Николаевского района, мы подготовим полноценную команду поисковиков. Ребята не просто получат большой массив теоретических знаний, но также примут участие в практике в рамках поисково-исследовательской экспедиции на одном из тех мест, где проходили бои во время Гражданской войны на Дальнем Востоке, – уточнил Никита Кобзев.

Участники экспедиции станут амбассадорами регионального поискового движения Фото: Правительство Хабаровского края

КОНКРЕТНО

Присоединиться к поисковому движению можно, позвонив по телефону 8-914-209-13-14

Адрес отделения: г. Хабаровск, ул. Локомотивная, 12А

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.