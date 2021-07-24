Хабаровск назвали одним из самых комфортных городов России Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровск посетил замглавы Минстроя России Максим Егоров. Он дал свою оценку благоустройству и комфортности города, а также капитальному ремонту в многоквартирных домах, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Представитель министерства осмотрел площадь Ленина и сквер на Орджоникидзе, которые были благоустроены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2019 и 2020 году. Глава города Сергей Кравчук, сопровождая гостя, отметил растущую динамику вовлеченности жителей в рейтинговое голосование в рамках федерального проекта: они сами выбирают, что именно нужно привести в порядок в первую очередь.

Также делегация посетила еще несколько опорных точек. В том числе, строящий сквер врачей возле больницы №10, где будет установлен памятник.

— Максим Егоров отметил, что реализуемые национальные проекты серьёзно влияют на изменение внешнего облика городов страны, улучшают качество жизни людей. А город Хабаровск является одним из лучших по благоустройству и комфорту не только в ДФО, но, пожалуй, и в Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе правительства.

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