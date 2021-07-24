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Происшествия24 июля 2021 7:03

Пилот упавшего под Хабаровском самолета скончалась в больнице

Ее спутник погиб на месте происшествия
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Пассажирка упавшего под Хабаровском самолета скончалась в больнице. Фото: Телеграм/NewsKhv

Пассажирка упавшего под Хабаровском самолета скончалась в больнице. Фото: Телеграм/NewsKhv

Врачам не удалось спасти жизнь Пилота упавшего легкомоторного самолета. Женщина скончалась в больнице, сообщили в минздраве Хабаровского края.

ЧП произошло утром 24 июня. По данным регионального МЧС, воздушное судно упало вскоре после взлета. Пассажир скончался на месте. Подробности произошедшего сейчас выясняют специалисты ответственных ведомств.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. В следственном комитете региона возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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