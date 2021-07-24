Михаил Дегтярев выразил соболезнования близким погибшей летчицы из Хабаровска. Фото: Instagram @kalinka_aero

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил соболезнования близким погибшей летчицы из Хабаровска. Татьяна Новиковская разбилась во время ознакомительного полета, который она проводила для потенциального ученика.

-Выражаю искренние соболезнования родным и близким президента Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяны Новиковской, чью жизнь сегодня унесла катастрофа на аэродроме “Калинка”,- написал Дегтярев в своем телеграмм-канале.

Легкомоторный самолет с двумя людьми на борту упал неподалеку от аэродрома утром 24 июня вскоре после взлета. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота. У штурвала воздушного судна находилась Татьяна Новиковская — президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока. Она умерла от полученных травм в больнице. Пассажир скончался на месте крушения самолета.

Подробнее об этом происшествии читайте здесь.

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