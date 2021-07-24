Погода в Хабаровске 25 июля 2021: жара и небольшой дождь Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровчане продолжают изнывать от жары. Аномально высокая температура воздуха простоит в регионе еще три дня. В краевой столице 25 июля днем будет до +35 градусов. Ночью до +23. Возможен небольшой дождь, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

В южных районах без осадков. Температура днем будет от +31 до +36 градусов. Ночью от +20 до +25. Ветер южный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. Кратковременный дождь ожидается в Верхнебуреинском районе. Днем от +25 до +36 градусов. Ночью от +13 до +25. Порывы южного ветра будут достигать 10 метров в секунду.

На севере края местами кратковременные дожди. В Аяно-Майском районе ожидаются ливневые дожди. Днем столбики термометров будут показывать от +15 до +35 градусов. Ночью от +10 до +25. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 10 метров в секунду.

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