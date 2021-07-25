Коронавирус в Хабаровском крае: пять летальных исходов за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае за сутки заразились коронавирусом еще 328 человек. В столице края из них - 152. Скончались пятеро, сообщили в минздраве Хабаровского края.

- За сутки выздоровели 218 человек. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 19 пациентов, 15 - на ИВЛ. В больницах региона развернуто 2027 коек для ковид-больных. Свободны 579, - рассказали в ведомстве.

На втором месте по количеству заболевших находится район Лазо (103), на третьем Хабаровский (33), в Охотском районе 22 новых пациента, в Комсомольске - 10, три человека заболели в Верхнебуреинском и Вяземском районах, по одному в Бикинском и Нанайском.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 234 187 человек. Из них 159 183 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 63 203 случая коронавируса:

57 118 человек выздоровело;

5489 находятся на лечении (1448 в стационаре, амбулаторно 4041);

596 человек скончались.

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