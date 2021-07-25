Пожар в хабаровской многоэтажке: погиб один человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске произошел пожар в жилом доме на улице Юности. Спасатели нашли внутри сгоревшей квартире тело мужчины, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

— Пожарные расчеты, прибывшие на место вызова в считанные минуты, обнаружили, что с одного из балконов на пятом этаже идет дым. В ходе проверки помещений звеньями газодымозащитной службы в квартире был обнаружен мужчина 1938 года рождения без признаков жизни,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожарные потушили полыхающие вещи. По факту возгорания будут проведены все необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств пожара представителями следственных органов и сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.

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