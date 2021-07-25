Михаил Дегтярев сдал в избирательную комиссию подписи для выдвижения в губернаторы Фото: Иван МАКЕЕВ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сдал в региональную избирательную комиссию подписи жителей в свою поддержку для участия в губернаторских выборах. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.

- Михаил Дегтярев представил 183 листа поддержки выдвижения своей кандидатуры, так называемый муниципальный фильтр. Решение о регистрации или отказе в регистрации будет принято не позднее 3 августа, — говорится в сообщении ведомства.

Также Михаил Дегтярев представил кандидатуры на должность сенатора Совета Федерации. В случае, если он будет выбран губернатором Хабаровского края, то полномочиям будет наделена одна из них. На пост претендуют: заместитель председателя правительства края по внутренней политике Андрей Базилевский, главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко и пенсионер Георгий Перов.

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