В центре Хабаровска обрушился асфальт
Фото: Администрация Хабаровска
В центре Хабаровска обрушился асфальт. Прокуратура организовала проверку, сообщили в надзорном ведомстве.
- В ночь на 25 июля 2021 года на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Фрунзе в Хабаровске произошло обрушение дорожного полотна. По предварительным данным причиной обрушения послужил порыв чугунной трубы системы водоснабжения, - пояснила в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
В ведомстве отметили, что отключать воду в близлежащих домах не потребовалось. Сейчас специалисты разбираются в причинах инцидента и устанавливают круг ответственных за произошедшее лиц.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;