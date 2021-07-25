В центре Хабаровска обрушился асфальт Фото: Администрация Хабаровска

В центре Хабаровска обрушился асфальт. Прокуратура организовала проверку, сообщили в надзорном ведомстве.

- В ночь на 25 июля 2021 года на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Фрунзе в Хабаровске произошло обрушение дорожного полотна. По предварительным данным причиной обрушения послужил порыв чугунной трубы системы водоснабжения, - пояснила в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В ведомстве отметили, что отключать воду в близлежащих домах не потребовалось. Сейчас специалисты разбираются в причинах инцидента и устанавливают круг ответственных за произошедшее лиц.

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