В селе Хабаровского края появился долгожданный храм Фото: Телеграмм/Михаил Дегтярев

В хабаровском селе Вознесенское появился собственный храм. На его открытии присутствовали митрополит Хабаровский и Приамурский владыка Артемий и врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Об этом парламентарий сообщили в своем телеграмм-канале.

— Местный приход обрел церковь, которой не было здесь больше ста лет. Все благодаря проекту «Сельский храм», в котором сотрудничают правительство края, епархии и меценаты, - написал Дегтярев в мессенджере.

Храм построен при совместных усилиях правительства края, епархии и меценатов

Спонсором строительства храма выступила «Русская медная компания». Митрополит освятил храм, и тот принял своих прихожан.

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