Погода в Хабаровске 26 июля 2021: удушающая жара и кратковременные дожди Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аномально жаркая погода сохраняется в Хабаровском крае. В столице региона воздух прогреется днем до +35 градусов. Ночью - до +24, возможен кратковременный дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-10 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края также местами кратковременный дождь. Днем будет до +35. Ночью от +21 до +23 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 11 метров в секунду.

В центральных районах местами кратковременные дожди. Ливни ожидаются в Верхнебуреинском районе. Днем будет до +34. Ночью от от +16 до +24 градусов. Порывы юго-западного и южного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

В северных районах пройдут кратковременные дожди. Сильный дождь ожидается ночью в Аяно-Майском районе. Днем будет от +17 до +33 градусов. Ночью от +12 до +22. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду.

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