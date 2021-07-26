601 человек умер от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае за сутки заразились коронавирусом еще 325 человек. Наблюдается тенденция по сокращению числа новых заболевших. В столице региона положительные результаты тестов получили 299 человек. В Хабаровском районе - 26. На остальной территории эпизоды инфицирования не зафиксированы, сообщили в минздраве края.

- За сутки выздоровели 166 человек. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 19 пациентов, 15 - на ИВЛ. В больницах региона развернуто 2027 коек для ковид-больных. Свободны 570, - рассказали в ведомстве.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 235 307 человек. Из них 159 842 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 63 528 случаев коронавируса:

57 284 человека выздоровело;

5643 находятся на лечении (1457 в стационаре, амбулаторно 4186);

601 человек погиб.

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