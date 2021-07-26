Житель Хабаровского края погиб, врезавшись в нерабочий МАЗ. Фото: минздрав Хабаровского края.
В Хабаровском крае в ДТП погиб пожилой мужчина. Он на полном ходу влетел в стоящий на дороге МАЗ на своей Toyota Lite Ace, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
ДТП произошло около 10 часов вечера 24 июля на 146 километре автодороги А-370 «Уссури» в Вяземском районе.
- В результате дорожно-транспортного происшествия 79-летний водитель автомобиля Toyota Lite Ace скончался на месте. Предварительной причиной произошедшего является оставление водителем автомобиля МАЗ нерабочего транспортного средства на проезжей части, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Там отмечают, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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