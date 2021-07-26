Рейсовый автобус врезался в столб в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске рейсовый автобус врезался в электрический столб. Об этом сообщили в ГИБДД города.

- В 19:25 в районе дома №14 на проспекте 60-летия Октября водитель автобуса Zhong Tong не справился с управлением и совершил наезд на световую опору справа по ходу движения. В результате чего пострадали пассажиры, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Травмы получили две женщины. У одной из них, 1959 года рождения, сотрясение головного мозга и сломан нос. У девушки 29 лет ушиб мягких тканей поясничного отдела позвоночника и незначительные травмы других частей тела.

Как показал тест, водитель автобуса был трезв.

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