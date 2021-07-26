В отдаленном поселке Хабаровского края появится новая пожарная часть. Фото: Правительство Хабаровского края/Александр Янышев

В отдаленном поселке Тумнин Ванинского района появится пожарная часть. Решение о ее создании принял врио губернатора края Михаил Дегтярев после прямой линии с жителями региона, которая прошла 21 июля, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Мы обязательно будем развивать нашу противопожарную службу. Комитет по гражданской защите у нас этим и занимается. В планах есть строительство частей и в других населенных пунктах. К примеру, мы сейчас строим школу в селе Матвеевка под Хабаровском, и там тоже нужна пожарная часть. Мы и там ее построим, она будет обслуживать все соседние населенные пункты. А по Тумнину, безусловно, там часть нужна, - сказал Михаил Дегтярев.

Новую пожарную часть снабдят современным модульным депо. Туда будет закуплено все необходимое для работы: техника, оборудование, обмундирование.

Что касается пожарной части в селе Матвеевка, о которой упомянул Михаил Дегтярев, то команда пожарных там возьмет под контроль восемь близлежащих населенных пунктов, а также местные дачи. На этих территориях в общей сложности проживает свыше 20 тысяч человек.

На сегодняшний день в регионе работают 78 пожарных подразделений. Численность штата сотрудников превышает две тысячи человек.

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