«Карта в стоп-листе»: Хабаровчане пожаловались на проблемы оплаты проезда Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане массово жалуются на то, что не могут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью банковских карт. Терминалы выдают информацию, что карта находится в стоп-листе. В «Хабаровском межотраслевом навигационно-информационном центре» рассказали, как поступать в такой ситуации и с чем связаны затруднения.

По словам специалистов, пластик попадает в стоп-лист, если при попытке списания на нем не было денег или произошла другая ошибка. После система пытается еще раз провести оплату и разблокировать карту. Если этого не происходит, то пользователь должен сам снять блокировку.

- Ежедневно около 30 банковских карт попадают в стоп-лист. Для удобства горожан мы сделали несколько вариантов устранения проблемы. Теперь разблокировать карту можно не только по звонку, но и написав на номер в мессенджере. Но не всегда проблемы могут возникать из-за работы системы. Также карта может не читаться из-за банковских проблем, ее долгого срока эксплуатации и других. Для решения этих вопросов мы направляем пассажиров в финансовые организации, - рассказал Дмитрий Кондрашкин, и.о. директора МБУ «ХМНИЦ».

Он также пояснил, что для удобства пассажиров и кондукторов терминалы сначала выдают чек об оплате и лишь потом списывают деньги с карт, чтобы процесс обилечивания происходил быстрее.

ВАЖНО!

При расчете с помощью телефона используется токенизированный номер карты, который автоматически создается при привязке карты к смартфону. Поэтому если в стоп-лист попадет телефон, то для покупки билета всегда можно воспользоваться банковской картой с чипом NFC.

КОНКРЕТНО

Для того чтобы вывести карточку из стоп-листа, можно попробовать погасить задолженность через личный кабинет пассажира, а также обратиться по телефону 45-25-05 или написать в WhatsApp 8 (984) 175-19-67.

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