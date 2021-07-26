Амурский тигр Джек попал в объектив фотоловушки в Хабаровском крае Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В Хабаровском крае амурский тигр по кличке Джек попал в объектив фотоловушки. Самец «засветился» в границах Хорского модельного участка, сообщили в центре «Амурский тигр».

На этой территории Джек обитает вместе с шестью взрослыми самцами, пятью самками и семью тигрятами. Специалисты центра опасаются, что редкий хищник в этом районе может стать жертвой не только браконьеров, но и индустриального развития. Сейчас этот район активно развивается.

Не исключено, что большие кошки вскоре уйдут оттуда, укрывшись от людей.

Еще больше фотографий редких кошек в материале «Комсомолки».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.