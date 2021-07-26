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Общество26 июля 2021 6:29

Амурский тигр Джек попал в объектив фотоловушки в Хабаровском крае

Он обитает в границах Хорского модельного участка
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Амурский тигр Джек попал в объектив фотоловушки в Хабаровском крае

Амурский тигр Джек попал в объектив фотоловушки в Хабаровском крае

Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В Хабаровском крае амурский тигр по кличке Джек попал в объектив фотоловушки. Самец «засветился» в границах Хорского модельного участка, сообщили в центре «Амурский тигр».

На этой территории Джек обитает вместе с шестью взрослыми самцами, пятью самками и семью тигрятами. Специалисты центра опасаются, что редкий хищник в этом районе может стать жертвой не только браконьеров, но и индустриального развития. Сейчас этот район активно развивается.

Не исключено, что большие кошки вскоре уйдут оттуда, укрывшись от людей.

Еще больше фотографий редких кошек в материале «Комсомолки».

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