Россельхозбанк запускает единый кабинет для оплаты ЖКХ по всем объектам недвижимости. Фото: Предоставлено пресс-службой Россельхозбанка

Теперь клиенты «Россельхозбанка» смогут быстро и удобно оплачивать счета за услуги ЖКХ в мобильном приложении банка. Сразу после первой оплаты любого поставщика услуг ЖКХ у клиента банка автоматически формируется кабинет управления коммунальными платежами. В личном кабинете пользователь сможет добавлять объекты недвижимости для оплаты коммунальных счетов и привязывать к ним поставщиков услуг.

- Мы представляем новый сервис, аналогов которому нет на рынке. Он позволяет контролировать оплату одновременно по всем имеющимся у клиента объектам недвижимости, включая дачу, гараж и даже платежи ЖКХ за помещения родственников. При этом личный кабинет у клиента формируется автоматически - сразу после первой оплаты любого поставщика коммунальных услуг. В традициях лучших практик дизайна интерфейс личного кабинета реализован в максимально удобном формате - на одном экране можно видеть все объекты и привязанных к ним поставщиков, - прокомментировала руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания «Россельхозбанка» Юлия Деменюк.

Также сервис позволяет легко и быстро добавить и сохранить в личном кабинете номер ЕЛС (Единый лицевой счет из системы ГИС ЖКХ) - это особенно актуально для регионов, где практика формирования Единого платежного документа по примеру московского «ЕИРЦ» пока реализована не в полном объеме, и клиенты получают отдельные счета на оплату коммунальных услуг. При этом ЕЛС позволяет находить сразу несколько полностью заполненных и готовых к оплате счетов по своему помещению.

СПРАВКА «КП»:

Как работает личный кабинет ЖКХ.

Личный кабинет сформируется автоматически после первой оплаты любой услуги ЖКХ. В мобильном приложении функции раздела будут доступны после обновления.

В личном кабинете можно добавить все объекты недвижимости, по которым обычно оплачиваются коммунальные услуги, и к ним привязывать поставщиков услуг или номер ЕЛС и сразу оплачивать. При очередном использовании личного кабинета ЖКХ пользователь найдет все ранее установленные настройки по объектам недвижимости, услугам и номеру ЕЛС - достаточно просто выбрать нужное помещение, услугу или номер ЕЛС и переходить к оплате, или, при необходимости, добавить новую услугу для оплаты.