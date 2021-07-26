Впервые за 30 лет: в Хабаровском крае ремонтируют амбулаторию Фото: Правительство Хабаровского края

Сельская амбулатория Амурского района не ремонтировалась больше 30 лет. Здание за это время порядком износилось. О соблюдении санитарных норм там не могло быть и речи. К сентябрю долгожданный ремонт должен быть завершен. С проверкой на объекте побывал врио губернатора региона Михаил Дегтярев и поручил сделать все для максимального удобства пациентов и врачей, сообщили в правительстве края.

- Завершить ремонт надо в сентябре, не затягивая. При этом специалистам краевого минздрава и руководству Амурской ЦРБ поручаю тщательно контролировать ход этих работ во взаимодействии с администрацией сельского поселения. Надо сделать все так, чтобы людям было удобно - и пациентам, и самим медработникам, - отметил Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев поручил сделать все для максимального удобства пациентов и врачей Фото: Правительство Хабаровского края

Сейчас в больнице, которая расположена в здании 1986 года, работают два врача общей практики, два фельдшера, акушерка. Также там есть служба скорой помощи и аптечный киоск. Во время ремонта амбулатория продолжает функционировать и принимать пациентов.

Во время ремонта амбулатория продолжает функционировать и принимать пациентов Фото: Правительство Хабаровского края

- Я здесь больше тридцати лет, за это время ни разу не было никакого ремонта. Сейчас здание разделили на две половины: пока в одной работает бригада по ремонту, в другой мы продолжаем прием, - рассказал заведующий амбулаторией Алексей Серебренников.

Общая стоимость капремонта составит около 14 миллионов рублей.

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