«Уплыл не в ту сторону»: в Хабаровске разыскивают мужчину в кепке и тапочках

Ориентировка Фото: Социальные сети

В Хабаровске у низовьев Амура пропал 47-летний мужчина во время рыбалки. Павел Анатольевич Устинов выбрался на лодке на водоем вместе с друзьями 24 июля и перестал выходить на связь. Как сообщили в поисковом спасательном отряде «Лига Спас», в розыск хабаровчанина объявили его товарищи, сообщает «КП»-Хабаровск».

- Павел Устинов отстал от общей компании и догонял друзей. Видимо, мужчина заблудился и уплыл не в ту сторону. Сутки ведутся поиски, пока ничего не нашли, - рассказали в поисковом отряде.

Потерявшийся вышел на лодке с Воронежа-3 вниз по реке Амур. Мужчина крупного телосложения, у него короткие темные волосы. Был одет в разноцветную рубашку и шорты. На ногах у него тапочки, на голове кепка.

Просим всех, кто обладает информацией о местонахождении Павла, позвонить по тел.: + 7 914 190-12-17; 7 914-167-37-77; 112.

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