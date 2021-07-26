Расклейщикам объявлений в Хабаровске грозят штрафы Фото: Администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска всерьез озаботилась тем, что расклейщики объявлений размещают свою рекламу где им вздумается. Некоторые фасады домов и столбы обезображены клочками висящей бумаги. Устранять все это приходится собственникам объектов. В мэрии сообщили, что недобросовестным расклейщикам грозят штрафы. Кроме того, предпринимателей, которые любят бесплатную рекламу, ждет и другое наказание.

- В борьбе с несанкционированной рекламой нам помогает система автодозвона. На сегодняшний момент в нее внесено 2800 номеров. Каждые четыре минуты на них поступают звонки, которые приносят ощутимый дискомфорт нарушителям, - рассказал начальник отдела муниципального контроля в сфере благоустройства Владимир Шубич.

Если расклейщика поймают за руку и докажут его вину, тогда ему выпишут административный штраф в полторы тысячи рублей.

Что касается любителей граффити, то «художества» вынуждены закрашивать собственники объектов и многоквартирных домов. Наиболее оперативно важно справлять с рекламой наркотиков, которую маскируют под стрит-арт. Если такие надписи находят сотрудники мэрии, то сообщают о них в полицию.

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