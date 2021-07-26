В Хабаровске проверили строительство «Космопорта»

В Хабаровске проверили строительство «Космопорт» Фото: Администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска побывала на стройплощадке будущего центра семейного отдыха «Космопорт». Специалисты оценили ход работ на объекте, сообщили в мэрии.

- На объекте ежедневно трудятся около 40 человек. Сейчас рабочие проводят настройку внутренних систем и чистовую уборку помещений. Основные же силы направлены на монтаж сложного фасада. Это особая конструкция с использованием иллюминации, которая еще ни разу не применялась в Хабаровске, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Заведующий сектором городского департамента муниципальной собственности Александр Шамонов отметил, что работы на объекте идут по графику.

В новом центре разместятся кинотеатр, фудкорт и детские развлекательные зоны.

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