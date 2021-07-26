Погода в Хабаровске 27 июля 2021: до +34 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 июля в Хабаровске будет стоять жаркая и засушливая погода. Днем воздух прогреется до +34 градусов. Ночью будет около +22. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

В южных районах местами пройдут кратковременные дожди. Температура днем поднимется до +37 градусов, ночью до +24. Скорость южного ветра составит 11 метров в секунду.

В центральных районах также местами возможен небольшой дождь. Ливни прогнозируются в Верхнебуреинском районе. Днем будет от +23 до +35 градусов. Ночью от +15 до +24. Порывы юго-западного ветра будут от 3 до 11 метров в секунду.

На севере края местами кратковременные дожди. Днем от +23 до +30 градусов. Ночью от +11 до +22. Ветер северо-западный 3-12 метров в секунду.

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