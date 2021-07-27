Хабаровские спортсмены завоевали медали на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо
Фото: Правительство Хабаровского края
Хабаровские спортсмены завоевали медали на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо. Они завоевали два золота и два серебра, обойдя своих соперников из 26 стран. Всего в соревнованиях приняли участие около 600 человек, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Представители России завоевали два золота и два серебра, обойдя своих соперников из 26 стран
Фото: Правительство Хабаровского края
– Я искренне радуюсь победам наших ребят, понимая, какой нелегкий путь они прошли, чтобы попасть на чемпионат и первенство Европы. Все они не раз доказали, что являются одними из сильнейших в своем регионе. А сейчас показали, что они одни из лучших на континенте. Поздравляю спортсменов и тренеров с этим успехом, – отметил председатель краевой общественной организации тхэквондо (ГТФ) «Торнадо» Андрей Белоглазов.
По итогам первенства бронзовые медали получили Евгений Хармач и Андрей Лысяков. Золотые награды завоевали Никита Иванов и Таисия Воронова.
Фото: Правительство Хабаровского края
По итогам первенства бронзовые медали получили Евгений Хармач и Андрей Лысяков. Золотые награды завоевали Никита Иванов и Таисия Воронова.
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