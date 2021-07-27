В Хабаровском крае полностью привились от COVID-19 свыше 160 тысяч человек

В Хабаровском крае полностью привились COVID-19 свыше 160 тысяч человек Фото: Правительство Хабаровского края

Вакцинация от коронавируса в Хабаровском крае набирает обороты. Прививку поставили 235 728 жителей региона. Из них более 160 тысяч человек получили оба компонента препарата, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Сейчас прививку и ревакцинацию можно сделать в любой медицинской организации в крае. Также работает 12 мобильных пунктов. На многих предприятиях вводится такая практика, как посещение мобильными бригадами, чтобы сотрудникам не приходилось отрываться от производства. Например, прививки поставил, не покидая рабочих мест, персонал перинатального центра в Хабаровске.

- Для того чтобы не отвлекать надолго медицинских работников от приема и оказания медицинской помощи населению, главный врач перинатального центра обратился к нам с просьбой приехать мобильной бригаде на вакцинацию. Сегодня мы привили 105 человек. В целом в коллективе перинатального центра иммунитет к COVID-19 получили 608 человек из 728, - рассказала врач-эпидемиолог городской поликлиники №5 Лариса Мощанская.

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Чтобы в организованный коллектив выехала мобильная бригада, необходимо обратиться в поликлинику по месту нахождения предприятия.

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