Аварию на Фрунзе в Хабаровске планируют устранить к вечеру 27 июля Фото: Администрация Хабаровска

Вечером 27 июля на улице Фрунзе в Хабаровске должны быть устранены все причины и последствия обвала дорожного полотна. Асфальт обрушился из-за аварии на водопроводной линии. Сейчас на месте работают девять единиц техники и 21 сотрудник «Водоканала», сообщили в мэрии.

- Предприятие делает все необходимое, чтобы как можно быстрее справиться с устранением аварийной ситуации по адресу улице Фрунзе,11. Однако два сильных ливня, обрушившихся на город в воскресенье, серьезно усложнили нашу работу, - сказал заместитель директора «Водоканала» Андрей Лобанов.

Работы на объекте ведутся днем и ночью. С места аварии была откачана вода, там укрепили котлован и убрали старую трубу и тротуарную плитку. Основную проблему для ремонта представляет огромное количество подземных линий сетей связи. Из-за них крупногабаритной технике буквально негде развернуться.

- В настоящий момент, пока не завершены окончательные экспертизы, мы считаем, что разлом чугунной трубы случился из-за подвижки грунтов и изношенности данного участка трубопровода, который был построен в 1979 году, - отметил Андрей Лобанов.

К благоустройству территории подразделения предприятия приступят 31 июля.

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