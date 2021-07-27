Работу аэродрома «Калинка» под Хабаровском приостановили после падения самолета. Фото: аэродром "Калинка"

Работу аэродрома «Калинка» под Хабаровском приостановили после падения самолета. Сейчас там проводят следственные действия представители Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, сообщили источник «КП» на аэродроме.

Как долго аэродром не сможет осуществлять свою деятельность, пока неизвестно. За последние три года на аэродроме «Калинка» разбилось уже три частных легкомоторных самолета. В апреле 2019 года в лесополосе рухнул Як-18, на его борту находились два человека. Управлял воздушным судном его владелец - опытный пилот Сергей Ланкин. За его спиной порядка трех тысяч летных часов. Пассажиром был президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин.

Новое крушение самолета на «Калинке» произошло 25 июля. За штурвалом находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Она и ее пассажир скончались от полученных при падении травм.

На сегодняшний день у следователей есть три возможных причины крушения самолета Sierra P2002: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.

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