Кишечная инфекция бушует в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Хабаровчане стали виновниками распространения кишечной инфекции в городе. Люди, спасаясь от аномальной жары, все чаще пренебрегают запретом на купание в водоемах.
- Летний период всегда сопровождается увеличением числа пациентов с энтеровирусной инфекцией. И этот год не стал исключением. Поэтому если написано, что купаться запрещено, это значит - запрещено, - пояснила главный врач центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Анна Кузнецова.
Жара в городе простоит еще как минимум два года, судя по прогнозам МЧС. Столбики термометров показывают рекордно высокие температуры на всей территории края. Местами они перешагивают отметку в 35 градусов.
Как защитить себя в жару? Читайте об этом в материале «Комсомольской правды».
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;