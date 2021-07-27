Кишечная инфекция бушует в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчане стали виновниками распространения кишечной инфекции в городе. Люди, спасаясь от аномальной жары, все чаще пренебрегают запретом на купание в водоемах.

- Летний период всегда сопровождается увеличением числа пациентов с энтеровирусной инфекцией. И этот год не стал исключением. Поэтому если написано, что купаться запрещено, это значит - запрещено, - пояснила главный врач центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Анна Кузнецова.

Жара в городе простоит еще как минимум два года, судя по прогнозам МЧС. Столбики термометров показывают рекордно высокие температуры на всей территории края. Местами они перешагивают отметку в 35 градусов.

Как защитить себя в жару? Читайте об этом в материале «Комсомольской правды».

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