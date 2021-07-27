В Хабаровске пойдет под суд владелец мини-казино Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Хабаровска пойдет под суд за создание казино. За установки игровых автоматов ему грозит два года лишения свободы, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- По версии следствия, в марте 2021 года мужчина приобрел игровые терминалы, подыскал необходимое помещение с целью их размещения, проведения в нем азартных игр и извлечения дохода от этой деятельности, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Парень установил девять игровых автоматов в подсобке магазине. Но вскоре об этом стало известно полицейским. Незаконный бизнес был закрыт в ходе рейда.

Обвиняемый свою вину в совершенном преступлении признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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