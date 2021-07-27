11 новых лесных пожаров зафиксировано в Хабаровском крае

11 новых лесных пожаров зафиксированы Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Лесные пожары продолжают бушевать в Хабаровском крае. 11 новых очагов были зафиксированы в начале недели. Они возникли в четырех районах: Николаевском, Аяно-Майском, Советско-Гаванском и Тугуро-Чумиканском. Пять из них тушат специалисты, за остальными пока ведется наблюдение, сообщили в правительстве региона.

- Некоторые пожары расположены в труднодоступной или удаленной местности, куда добраться практически невозможно. Тем более туда не получится доставить технику. Специальная комиссия оценивает опасность таких очагов, и если ее нет, то принимается решение не ликвидировать пожары, а наблюдать за ними до их естественного затухания. В основном такие пожары появляются далеко в тайге от гроз. Сейчас у нас как раз действует пять подобных возгораний на площади 2,4 тысячи гектаров. Остальные пожары устраняют, - рассказал и.о. начальника отдела охраны и защиты лесного фонда краевого комитета лесного хозяйства Владимир Летута.

Сейчас в 18 муниципалитетах региона действует особый противопожарный режим. Часть лесов закрыта для посещения, чтобы люди не разжигали в них костры и не провоцировали новые возгорания, которые уничтожают не только лесной фонд, но и его обитателей.

- Еще с начала весны мы регулярно проводим профилактические рейды в лесах, выявляя нарушителей противопожарного режима. За его нарушение предусмотрены внушительные штрафы. Физическое лицо может быть наказано на сумму до семи тысяч рублей, а юрлицо - до 500 тысяч рублей. Но наказание - не главное, важно, что любые возгорания могут потенциально перерасти в пожары, уничтожающие все на своем пути. Пример тому - ситуация в Якутии. Поэтому призываем наших жителей не нарушать правила пожарной безопасности, подумать о себе и своих близких, - призвал Владимир Летута.

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