Иномарка сбила ребенка в Хабаровске

Иномарка сбила ребенка в Хабаровска Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске Toyota Corolla сбила на светофоре 12-летнюю девочку. Школьница переезжала дорогу на велосипеде, когда угодила под колеса, сообщили в ГИБДД города.

- Водитель не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил наезд на велосипедистку, которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе ведомства.

О состоянии пострадавшей пока не сообщается. Водителю грозит административная ответственность. Решением суда он может быть лишен прав и обязан выплатить штраф.

- Переходя проезжую часть по пешеходному переходу, научите ребенка останавливаться и ждать, пока остановится машина. Пешеходный переход для того, чтобы по нему двигались пешком, а самокат, велосипед, скейт - это средство передвижения, - напомнили родителям и детям в городской Госавтоинспекции.

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