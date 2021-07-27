Форум отцов Хабаровского края пройдет в онлайн-формате Фото: Администрация Хабаровска

Коронавирусные ограничения не стали помехой для проведения форума отцов Хабаровского края. Его решено реализовать в онлайн-формате. Проведение запланировано на одном из телеканалов с охватом отдаленных районов региона, сообщили в администрации Хабаровска.

- В чате Youtube-трансляции у жителей будет возможность задать интересующие вопросы о работе Совета отцов. В программе форума - презентация проектов, а также ответы на интересующие вопросы. В ходе эфира можно будет узнать о задачах, целях и реализованных практиках, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае отметили, что опыт Совета отцов города Хабаровска уже успешно перенимают в Николаевском, Ульчском и Охотском районах.

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