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Происшествия27 июля 2021 8:04

На улице Ленина в Хабаровске автомобиль сбил мужчину

К месту ДТП выехали сотрудники ГИБДД
Олег ОРЛОВ
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На улице Ленина в Хабаровске автомобиль сбил мужчину.

На улице Ленина в Хабаровске автомобиль сбил мужчину.

Фото: Предоставлено очевидцем

Сегодня, 27 июля, в центре Хабаровска на ул. Ленина легковой автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. По предварительным данным, мужчина получил травмы, но остался жив. Сейчас на месте работает оперативная группа.

На улице Ленина в Хабаровске автомобиль сбил мужчину

На улице Ленина в Хабаровске автомобиль сбил мужчину

Фото: Предоставлено очевидцем

- К месту ДТП выехали сотрудники городского ГИБДД. Информация о происшествии уточняется, - сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

На улице Ленина в Хабаровске автомобиль сбил мужчину