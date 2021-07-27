На улице Ленина в Хабаровске автомобиль сбил мужчину. Фото: Предоставлено очевидцем

Сегодня, 27 июля, в центре Хабаровска на ул. Ленина легковой автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. По предварительным данным, мужчина получил травмы, но остался жив. Сейчас на месте работает оперативная группа.

На улице Ленина в Хабаровске автомобиль сбил мужчину Фото: Предоставлено очевидцем

- К месту ДТП выехали сотрудники городского ГИБДД. Информация о происшествии уточняется, - сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.