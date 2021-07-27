Почти 10 тысяч семей получили региональный маткапитал в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Почти 10 тысяч семей получили региональный маткапитал в Хабаровском крае, который был установлен с 2019 года для дальневосточников президентом России Владимиром Путиным. За последние полгода в крае его оформили 950 семей, сообщили в правительстве региона.

- Каждый год мера поддержки индексируется в зависимости от величины федерального материнского капитала. Так, на детей, рожденных в 2019 году, предусмотрена выплата в 139,9 тысячи рублей, на детей 2020 года рождения - почти 185 тысяч рублей, а для тех, кто появился на свет в этом году - 191,8 тысячи рублей, - пояснили в министерстве социальной защиты населения края.

Средства сертификата можно пустить на улучшение жилищных условий, оплату обучения ребенка, посещение детского садика или приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Выплаты положены не только тем родителям, в чьей семье родился второй малыш, но и многодетным семьям.

- Семьям, в которых родился третий и последующие дети, положен краевой материнский капитал. Мера поддержки действует с 2011 года, сумма материнского капитала в Хабаровском крае - одна из самых высоких на Дальнем Востоке. На детей, рожденных до 2019 года, она равна 208 тысячам рублей, а на тех, кто родился позже - 260 тысячам рублей, - добавили в министерстве.

Обратиться за назначением мер поддержки можно в центр соцподдержки по месту жительства.

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