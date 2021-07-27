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Общество27 июля 2021 9:25

Реабилитационный центр с гостиницей построят в Хабаровском крае

Медицинское учреждение будет расположено в Комсомольске-на-Амуре, и в нем единовременно смогут проживать 50 пациентов
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Реабилитационный центр с гостиницей построят в Хабаровском крае

Реабилитационный центр с гостиницей построят в Хабаровском крае

Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре построят реабилитационный центр с гостиницей для медицинского обслуживания инвалидов. Об этом рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время своей поездки в Амурск, сообщили в правительстве края.

- Это большой проект, который предварительно оценивается в два миллиарда рублей. Он будет разбит на три этапа: строительство главного корпуса, строительство образовательного корпуса, строительство гостиницы, - рассказал врио губернатора.

На встрече с Дегтяревым присутствовал министр социальной защиты населения Хабаровского края Александр Дорофеев. Он отметил, что люди с ограниченными способностями нередко сталкиваются с тем, что не все объекты доступны для посещения ими.

Например, пандусы есть, но они крутые и скользкие, нет поручней, кнопки вызова помощи для колясочников размещаются в заведомо труднодоступных для инвалидов местах.

- Это обусловлено неграмотностью исполнителей и непониманием значимости безбарьерной среды для людей с инвалидностью. Поэтому необходимо обучать специалистов каждой отрасли и каждой организации, - уточнил глава регионального минсоцзащиты.

Для того чтобы минимизировать число подобных явлений, специалисты по обеспечению безбарьерной среды регулярно проводят рейды по организациям, дают рекомендации и в дальнейшем контролируют их выполнение.

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