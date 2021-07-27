Комсомольчанин Андрей Замковой одержал свою первую победы на Олимпиаде в Токио

Боксер Андрей Замковой начал свое выступление на Олимпиаде с победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский боксер, комсомольчанин Андрей Замковой успешно начал свое выступление на Олимпиаде в Токио. В 1/8 финала в весовой категории до 69 кг раздельным решением судей (4:1) он победил Стефена Зимбу из Замбии.

Во время вечерней сессии пятого дня боксерских соревнований на Олимпиаде в Токио первый поединок на своих третьих Играх провел капитан мужской команды Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Замковой.

В четвертьфинале бронзовый призер Игр в Лондоне и чемпион мира-2019 Замковой вечером 30 июля встретится с Эскерханом Мадиевым из Грузии.

- Остался доволен боем. Мы знали, что против нас выйдет боксировать очень агрессивный боксер, который будет стараться задать высокий темп. Но мы справились с этим оппонентом и теперь идем дальше. В четвертьфинале нас ожидает бой с хорошим и молодым боксером, но рассчитываем, что победа останется за нами, - сказал по итогам боя Геннадий Рыжиков, личный тренер нашего спортсмена.