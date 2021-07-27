Хабаровские депутаты не позволили приватизировать часть детского центра «Арлекино»

Директор департамента муниципальной собственности Евгений Соловьев предложил депутатам проголосовать за отчуждение холла второго этажа детского развлекательного центра «Арлекин» в парке Гайдара. Фото: Максим МОЛОТОВ

С предложением приватизировать 618 квадратных метров муниципальной собственности в здании по улице Льва Толстого 2, а также квадраты в строении по Тихоокеанской, 47 в краевой столице вышла мэрия. Директор департамента муниципальной собственности городской администрации Евгений Соловьев предложил депутатам проголосовать за отчуждение холла второго этажа с несколькими кабинетами известного детского развлекательного центра «Арлекин» в парке Гайдара. Он апеллировал к тому, что помещение висит на балансе мэрии фактически мертвым грузом – арендатор имел по нему задолженность 3 млн рублей. И хотя сейчас она погашена, нет никакой уверенности в том, что больше такого не произойдет.

- Содержать эти квадраты и тратиться на обслуживание и ремонт приходится муниципалитету, а деньги за пользование идут коммерсанту. Независимые эксперты оценили эту площадь. Ее цена сейчас от 20 до 30 миллионов. Она стартовая. Объявим торги, она может вырасти очень сильно. Уже есть два-три претендента, - сказал Евгений Соловьев.

Он также напомнил, что по федеральному закону арендатор после двух лет законного использования помещения и исправно платя деньги, имеет право купить квадраты безо всякого аукциона. То есть, мэрия стоит перед выбором – или продать сейчас и за хорошие деньги, или все равно лишиться части «Арлекино» потом, но неизвестно за сколько. К тому же, если просто сдавать в аренду на небольшие сроки, указанная сумма поступала бы в бюджет города в течении минимум восьми лет.

Председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию Хабаровской городской думы Михаил Чувашов Фото: Максим МОЛОТОВ

Спор разгорелся жаркий. Насчет Тихоокеанской, 47 проблем не возникло, но по поводу помещения в парке Гайдара мнения разделились. Депутаты городской думы указывали, что уже сталкивались с такой проблемой. Лакомый кусок собственности в самом центре города мэрия может использовать сама и как угодно – хоть в коммерческих целях, хоть в социальных (например, организовать там детский игровой клуб). Отдавать сейчас, пусть и за несколько десятков миллионов, многие народные избранники считали не разумным.

- Этот вопрос слишком сложный и важный, чтобы его вот так сгоряча решать. Предлагаю отправить его на доработку. И самое главное, посмотреть все своими глазами еще раз. Чтобы все депутаты – не только председатель городской думы – сходили на место и посмотрели на поток посетителей, много ли их туда приходит с детьми. В холле стоят игровые автоматы, аттракционы. Убедительная просьбы ко всему депутатскому корпусу – принимать активное участие в решении данного вопроса, - призвал председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию Хабаровской городской думы Михаил Чувашов.

После жарких дебатов депутаты вынесли вердикт. Решение думы по данному вопросу было: принять проект, но с доработками. Помещение по Тихоокеанской приватизировали, Льва Толстого исключили до сентября.