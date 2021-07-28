Народные избранники Хабаровска временно остались без экспертов

Председатель комитета по местному самоуправлению Виталий Морозов представил коллегам положение об Экспертном совете при городской думе. Фото: Максим МОЛОТОВ

На внеочередном заседании городской думы Хабаровска 27 июля один из более чем 40 вопросов имел важное, почти эпохальное значение. Председатель комитета по местному самоуправлению Виталий Морозов представлял положение об Экспертном совете при городской думе. Он вместе с коллегами разрабатывал его проект.

- Экспертный совет нужен нашей городской думе, чтобы никакое из ее решений не противоречило действующему законодательству и было направлено на улучшение качества жизни горожан. Это экспертный и консультативно-совещательный орган. В его задачи должны входить анализ и подготовка предложений по совершенствованию решений городской думы. Эти акты должны соответствовать федеральному и краевому законодательству. Это основное. Предыдущие созывы городской думы принимали правовые акты, которые вызывали прокурорское реагирование. Многие из них шли в некоторых пунктах вразрез с законодательством субъекта федерации или вообще с федеральными законами. Количество таких юридических «промахов» было достаточным. Экспертный совет позволяет подобного избежать. Еще на стадии обсуждения и подготовки решения компетентные специалисты будут тщательно изучать текст и смысл того или иного акта, или проекта решения на предмет его соответствия действующему законодательству и эффективности. Это поможет сделать думские решения максимально эффективными, - прокомментировал Виталий Морозов.

Тема здоровая. Ведь юридически грамотные решения городской думы не просто встроятся в общую правовую систему страны. Совет может решать еще и вопросы местного значения. У его членов есть компетенция, в ее пределах они создают правовой механизм, пользуясь которым исполнительная власть Хабаровска на его основе претворяет в жизнь решения городской думы. Самое главное, что нововведение было задумано исключительно в интересах населения. Меньше неразберихи - больше дела. По сути, сверхзадача экспертного совета - улучшение качества жизни в городе.

- Увы, коллеги не поддержали проект решения. Не хватило абсолютного большинства голосов для принятия решения о создании Экспертного совета. 17 депутатов проголосовали «за», один - против, трое воздержались, - подытожил Виталий Морозов.

Не хватило одного голоса «за». По регламенту требуется половина от кворума плюс один. Голосование по Совету происходило во второй части заседания, на которой присутствовал 21 депутат. И этого оказалось недостаточно с учетом результатов голосования по данному вопросу.

Решение по экспертному совету будет приниматься не раньше сентября - после депутатских каникул, когда избранники отдохнут и как следует подумают.