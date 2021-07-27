Погода в Хабаровске 28 июля 2021: жарко и без осадков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая и засушливая погода продолжает господствовать в Хабаровске. 28 июля ожидается днем до +35 градусов, ночью до +25. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3-9 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

В южных районах, преимущественно, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +37 градусов. Ночью ожидается от +20 до +25. Порывы южного ветра будут достигать 8 метров в секунду.

В центральных районах местами кратковременные дожди. Ливни ожидаются в Верхнебуреинском районе. В Сов.Гаванском и Ванинском без осадков. Днем будет от +26 до +35 градусов. Ночью от +15 до +24. Ветер южных направлений 3-9 метров в секунду.

На север края местами кратковременные дожди. Ливни пройдут в Тугуро-Чумиканском районе. В Аяно-Майском и Охотском – без осадков. От +17 до +32 градусов будет днем. Ночью столбики термометров опустятся до отметок от +17 до +24 градусов. Ветер южных направлений 4-11 метров в секунду.

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