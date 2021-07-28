320 новых случаев: статистика коронавируса в Хабаровском крае за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае сохраняется высокое число новых случаев заражения коронавирусом. За сутки заболели 320 человек. Пятеро скончались, сообщили в минздраве региона.

- 311 человек выздоровело, 19 находятся в тяжелом состоянии, 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Больше всего заболевших в Хабаровске (226), в районе имени Лазо - 25, в Комсомольске -16, на одного пациента меньше в Верхнебуреинском и Вяземском районах. 13 заразившихся в Хабаровском районе. По пять новых инфицированных выявлено в Бикинском и Охотском районах.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 240 878 человек. Из них 166 001 получил оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 64 174 случая коронавируса:

57 736 человек выздоровело;

5827 находятся на лечении (1504 в стационаре, амбулаторно 4 323);

611 человек погибло.

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