В Биробиджане топит дом для детей-сирот. Фото: прокуратура ЕАО

В Биробиджане прокуратура нагрянула с проверкой в многоэтажку, куда селят выпускников из детского дома. Ее состояние, по словам местных жителей, оставляет желать лучшего: внутри стоит вонь от канализации, подвал затоплен, а система водоотведения не работает, сообщили в прокуратуре ЕАО.

- В обращении заявители жалуются на неудовлетворительное состояние общего имущества многоквартирного дома, в квартирах стоит стойкий запах канализации, подвальные помещения затоплены, внутридомовая система водоотведения находится в неисправном состоянии, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас представители прокуратуры проводят проверку. Им предстоит дать оценку действиям должностных лиц, которые не уследили за состоянием постройки.

-При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав заявителей, - добавили в ведомстве.

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