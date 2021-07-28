В августе у хабаровчан отключат горячую воду на две недели
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В августе хабаровчане на две недели останутся без горячей воды. Перед стартом отопительного сезона компания «ГДК» будет проводить гидравлические испытания на своих объектах, подключенных к ТЭЦ-1.
Горячую воду отключат в домах жителей Индустриального, Центрального районов в границах улиц Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина (до Карла Маркса) - Мухина (от Пушкина до Ленинградской), в Рабочем городке; у жителей Железнодорожного района: район ДОСов, улицы Костромская, Промышленная, Хабаровская, а также в поселках Ильинка, Ракитное, Сосновка.
Период отключений продлится с 9 по 22 августа.
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