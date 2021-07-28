В Хабаровске иномарка наехала на лежащего пешехода Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске поздно вечером 27 июля иномарка наехала на пешехода. Мужчина лежал посреди проезжей части, загораживая проезд машине, сообщили в ГИБДД города.

- В 22 часа 50 минут водитель Toyota Carina на улице Волжской допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части без цели ее перехода, создав при этом необоснованную помеху для движения автомобиля, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге мужчина получил травмы. О его состоянии к этой минуте пока не сообщается. Водитель иномарки сдал тест на алкоголь, который подтвердил, что он был трезв за рулем.

Степень вины в произошедшем ДТП для каждого из участников определит полиция.

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